Адвокаты Сергия заявили, что Могучева "взяли в заложники" для давления на бывшего схиигумена

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) выступили с заявлением по задержанию его помощника Всеволода Могучева.

Напомним, Могучева задержали накануне по подозрению в экстремизме. Силовики нашли его в Ишиме, где тот находился с супругой по работе. После этого Всеволода доставили в уральскую столицу для проведения следственных действий.

Как сообщает сегодня Telegram-канал "Защита отца Сергия", в квартире Могучева, а также еще у нескольких человек, прошли обыски, на которые не допустили адвокатов. У всех была изъята техника и документы.

"Всеволода Могучева фактически "взяли в заложники" для оказания давления на схиигумена Сергия Романова. На протяжении нескольких месяцев следствие намекало и даже предупреждало о вероятности появления в деле статьи "Экстремизм" в качестве отяжеления обвинения. Однако Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение с тремя изначальными статьями обвинения", - говорится в заявлении адвокатов.

Также вчера стало известно, что Сергий стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы.

"На сегодняшний день обвинение в экстремизме отцу Сергию не предъявлено", - уточнили защитники.

Напомним, на днях суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену – до 10 февраля 2022 года. Дело Николая Романова передано в Измайловский районный суд Москвы.

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