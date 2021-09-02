Японские эксперты: Обнаруженные в вакцине Moderna примеси - частицы нержавеющей стали

Реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в партии вакцины американской компании Moderna в Японии, оказались частицами нержавеющей стали.

Это выяснилось в результате расследования, проведенного специалистами компании Takeda Pharmaceutical.

По мнению исследователей, металлическая крошка могла попасть в ампулы из-за ошибки в настройке заводских станков на линии производства вакцин, пишет Regnum.

Напомним, ранее Минздрав страны сделал заявление о том, что инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. В ведомстве посчитали, что признавать партию бракованной не следует, вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

В августе в Японии приостановили использование около 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за обнаруженных в ампулах примесей.

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