Мошенники обворовали пожилую пару из Екатеринбурга почти на 8 млн рублей

Пожилая пара из Екатеринбурга лишилась почти 8 млн руб. из-за махинаций мошенников, представившихся сотрудниками банка. Общее количество транзакций на счета злоумышленников составило 346 платежей и только после этого пенсионеры 63 и 69 лет обратились с заявлением в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, точная сумма ущерба составляет 7 млн 945 тыс. руб. По словам пенсионера, мошенники действовали по отработанной схеме. Представившись сотрудниками банка, они сообщили пострадавшему о попытках неизвестного оформить на его имя кредиты на сотни тыс. руб. и завладеть уже имеющимися сбережениями. Чтобы предотвратить хищение, пожилой человек должен был сам оформить кредиты и перевести деньги на "защищенные" счета, что и сделал потерпевший, оформив в разных банках города займы на сумму 1,6 млн руб.

После этого мошенники убедили пенсионера снять со счетов все свои накопления и также перевести их на "защищенные" счета, а позже проделать аналогичные действия и со сбережениями его супруги.



"По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению", - рассказали в УМВД.



Как пояснили заявители сотрудникам полиции, они ранее слышали о подобных видах телефонного мошенничества, но в данном случае на них было оказано психологическое воздействие, в этой связи, они не смогли адекватно воспринимать происходящее.



Полиция Екатеринбурга настоятельно предупреждает граждан, нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить вас сделать перевод на якобы "защищенный" счет или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и обратиться по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на сайте кредитной организации. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.