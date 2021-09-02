02 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинской области маршрутка съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали семь человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла 1 сентября в городе Карталы. Водитель за рулем ГАЗ-322130 по предварительной информации, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Маршрутка ехала из поселка Варна в Локомотивный.

В маршрутном такси находилось семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они получили повреждения различной степени тяжести

По факту ДТП проводится проверка.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства о пассажирских перевозках при предоставлении услуг пассажирам. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также в полиции проводится доследственная проверка.

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Теги: ДТП, маршрутка, проверка,



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