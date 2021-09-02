02 Сентября 2021
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Экономика В России За рубежом
(2018) | Фото: ТАСС

В КНР начали сборку первого российско-китайского самолета CR929

В Китае началось производства первого опытного борта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, передает "Прайм".

По данным местных СМИ, подготовительные работы завершены, стороны согласовали основные параметры самолета, включая размеры и конструкционные материалы, определились с поставщиками.

Ранее глава корпорации "Иркут" (выступает российским партнером проекта) Равиль Хакимов обещал первые поставки авиакомпаниям в 2028-2029 гг.

Предполагается, что самолет на 250-300 пассажиров сможет составить конкуренцию проектам такого же класса у Airbus и Boeing. Но основными рынками сбыта все равно должны стать Россия и Китай.

Стоимость программы оценивается в $13-20 млрд, при этом российское участие оценивается в 600 млрд руб. – это больше всех других проектов вместе взятых.

Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского — от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

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Теги: кнр, CR929, широкофюзеляжный самолет, сборка



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