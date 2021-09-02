Глава Ростуризма рассказала о сроках запуска вакцинного туризма

Ростуризм планирует запустить так называемый "вакцинный туризм" до конца текущего года. В рамках таких туров иностранцы смогут приехать в Россию и привиться от COVID-19.

Как сообщила глава ведомства Зарина Догузова, работа по запуску данного вида туризма ведется совместно с Минздравом.

Уточняется, что "вакцинные туры" будут предложены для всех стран, с которыми у России запущено регулярное авиасообщение, пишет Regnum. Таких стран сейчас 60.

Напомним, в июне в Кремле сообщали, что иностранцы начать приезжать в Россию для того, чтобы поставить прививку от коронавируса в течение месяца - двух. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделано это будет оперативно, поскольку спрос на вакцинацию большой.