Тюменский департамент частично отказывается от содержания в пользу пострадавших от пожара лесов

В Тюменской области департамент лесного комплекса предлагает снять часть средств из собственного содержания на исследование региональных лесов после пожаров, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление.

Речь идет о сумме в 600 тыс. руб. Деньги на финансирование программы по защите лесов, планированию и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов будут выделены за счет экономии в ходе торгов.

"Эти средства, помимо исследовательских работ на площади 1 484 гектаров, будут потрачены также на ликвидацию последствий ландшафтных пожаров", - сообщает издание.

Отметим, что лесные пожары, которые были в этом году летом, стали самыми крупными за последнее десятилетие.