В Челябинске будут судить банду автоподставщиков за хищение 15 млн рублей

В Челябинской области 21 участника организованной группы будут судить за хищение 15 млн рублей у страховых компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2016 – 2017 гг. на территории Челябинска и области совершили 25 умышленных ДТП с последующим предоставлением в страховые компании ложных сведений относительно наступления страхового случая.

Злоумышленники похитили средства пять страховых компаний на сумму более 15 млн рублей.

По решению суда 16 автомобилей обвиняемых арестованы.