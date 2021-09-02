В "Кольцово" изменился график вакцинации от коронавируса

В аэропорту "Кольцово" изменился режим работы пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе.

Согласно новому графику, поставить прививку в пункте на 1-м этаже терминала внутренних авиалиний (около здравпункта аэропорта) можно в понедельник и среду с 13:00 до 18:00. В пункте на 2-м этаже терминала внутренних авиалиний проводится в будние дни с 9:00 до 14:00. В каждом из пунктов гражданам предлагают привиться "Спутником V", а на 2-ом этаже вакцинация проходит и "Спутником Лайт".

Кроме того, мобильные пункты вакцинации продолжают работать также в ТЦ Екатеринбурга и городском цирке:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00 ("Спутник V" - 2-й компонент);

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 15.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 10.00 до 20.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – с 12.00 до 20.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 15.00 до 19.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт");

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 16.00 до 19.00 ("Спутник V" - 1-й и 2-й компонент, "Спутник Лайт").

Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.