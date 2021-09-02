Минтруд назвал размер материнского капитала на 2022 год

Минтруд озвучил размер материнского капитала на 2022 год: пособие на первого ребенка составит 503 тыс. руб., на второго – 665 тыс. руб.

"В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка", - цитирует РИА Новости министра труда Антона Котякова.

Также изменится и размер доплаты на второго ребенка, если ранее семья уже получила маткапитал за первенца – он составит 161 тыс. руб.

В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составил 483 тыс. руб., на второго – 639 тыс. руб.