В РФ через два года хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика

Запрет на производство одноразовых товаров из пластика могут ввести в России уже через два года, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Запрет планируется ввести только после того, как будет создана вся инфраструктура для производства биоразлагаемых материалов, призванных заменить пластик, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что Минприроды согласовывает с другими министерствами запрет на использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки. Главным образом речь об изделиях из пластика, например, ватных палочках и цветном пластике.

В начале лета список из "запрещенных" предметов, товаров и упаковки определил Российский экологический оператор (РЭО). Пластиковые или композитные товары, которые сейчас широко применяются в обиходе, предлагается заменять разлагаемыми и более экологичными. Например, ватные палочки на пластиковой основе предлагается заменить палочками из дерева или бумаги, а упаковку для яиц делать не из полистирола, а из пульперкартона и т.д.