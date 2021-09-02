"Диверсия". В Копейске коммунальщики обратились в полицию из-за аварии на водоводе

В Копейске назвали диверсией аварию на водоводе, из-за которой жители города накануне 1 сентября остались без воды. Представители МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" обратились в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Авария на водоводе произошла 31 августа. В результате жители остались без водоснабжения.

В МУПе считают, что прорыв на основном водоводе может оказаться актом вредительства.

"По оценке специалистов повреждения водовода искусственные. По предварительным данным, неизвестные лица намеренно закрыли задвижки, чем создали давление в трубопроводе превышающее его мощность, тем самым оставив город без воды", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия устранили аварию и восстановили водоснабжение города.