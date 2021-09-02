02 Сентября 2021
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Луганская-Кольцовский тракт-Объездная (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

Рабочие запустили движение на двух полосах моста на Кольцовском тракте

На мосту на Кольцовском тракте в Екатеринбурге открыли движение по двум из четырех полос. Сейчас автомобили могут проследовать до аэропорта, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. По его словам, движение открылось не 1 сентября, как планировалось, а сегодняшней ночью.

"К сожалению, не всегда все получается так, как планировалось. Мы все-таки открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта, но не утром 1 сентября, а ночью. Машины по этому участку уже поехали. На съезде и еще одной полосе продолжатся работы, но к 15 сентября, надеюсь, развязка на улице Луганской будет полностью открыта", - написал губернатор.

Напомним, что в июле для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги, из-за чего там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев, которому строители пообещали закончить работы к началу сентября.

Примечательно, что прямо возле дорожников находится огромный баннер с изображением Куйвашева, на котором написано: "Справимся". Такие же располагаются на многих улицах города.

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Теги: Кольцовский тракт, движение, открытие, Куйвашев, Екатеринбург



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