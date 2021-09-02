02 Сентября 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова: Подготовлены "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Госдуму

Стало известно о "сюрпризах" для тех, кто готовит провокации на выборах депутатов  Госдумы.

Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, механизм, разработанный экспертами, "позволит не допустить разного рода провокаций". В ЦИК "знают точно — готовятся". О каких именно провокациях идет речь, глава Центризбиркома не уточнила.

При этом заявление прозвучало после того, как заместитель главы Минцифры Олег Качанов сообщил, что сейчас в стране ведется работа над новым сервисом, позволяющим предотвратить двойное голосование, сообщает РБК.

Тем временем, на 31 августа на выборах депутатов Госдумы VIII созыва досрочно проголосовали уже 7717 избирателей в 10 регионах, где есть труднодоступные местности. 

Досрочно на выборах депутатов Госдумы уже проголосовали почти 8 тыс. россиян

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Теги: Памфилова, ЦИК, выборы



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