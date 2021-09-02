02 Сентября 2021
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Мусоросжигательный завод № 4 в Москве (2021) | Фото: wikimapia.org / Taranov

Евтухов объявил о строительстве новых мусоросжигательных заводов

В России ведется строительство пяти мусоросжигательных заводов.

Как сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, планируется построить еще 25. По его словам, отказаться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет.

Как отметил замглавы, в ближайшие годы Россия и другие страны не смогут уйти от необходимости сжигать отходы.

Сегодня небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.

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Теги: мусор, экология, Минпромторг



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