Евтухов объявил о строительстве новых мусоросжигательных заводов

В России ведется строительство пяти мусоросжигательных заводов.

Как сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, планируется построить еще 25. По его словам, отказаться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет.

Как отметил замглавы, в ближайшие годы Россия и другие страны не смогут уйти от необходимости сжигать отходы.

Сегодня небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.