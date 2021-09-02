Евтухов объявил о строительстве новых мусоросжигательных заводов
В России ведется строительство пяти мусоросжигательных заводов.
Как сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, планируется построить еще 25. По его словам, отказаться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет.
Как отметил замглавы, в ближайшие годы Россия и другие страны не смогут уйти от необходимости сжигать отходы.
Сегодня небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.