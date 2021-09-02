В Тюмени вынесли приговор за кражу 12,9 млн рублей из банкомата

Суд в Тюмени вынес приговор 46-летнему жителю Санкт-Петербурга.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в октябре 2016 года мужчина приехал в город для совершения кражи денег из банкомата. В ночь на 2 ноября он взломал устройство на улице Республики и похитил более 12,9 млн руб., после чего уехал из города.

В апреле 2021 года злоумышленника задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Тюмень. Суд приговорил его к трем годам в колонии общего режима.