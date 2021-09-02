Росстат перечислил регионы с самой высокой себестоимостью жилья

За первое полугодие 2021 года средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м в жилых зданиях в России составила 47,9 тыс. руб., что на 11,5% больше, чем за этот же промежуток времени в прошлом году и на 7,65% — чем по итогам 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, самая высокая себестоимость строительства "квадрата" по итогам шести месяцев текущего года зафиксирована на Чукотке - 196 тыс. руб. На втором месте идет Сахалин (82,8 тыс. руб.). Замыкает тройку Москва с показателем 78,6 тыс. руб.

Далее расположились Амурская область (76,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (76 тыс. руб.), Хабаровский край (69,9 тыс. руб.) и Нижегородская область (69,6 тыс. руб.).

Самая низкая стоимость строительства 1 кв. м в Дагестане (28 тыс. руб.), Чечне (29,8 тыс. руб.) и Тамбовской области (30,3 тыс. руб.).

Как сообщалось, в России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье.

Сегодня средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми и Уфе — примерно на 0,5%.

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