Бизнесмена Потапенко сошел с предвыборной гонки по решению Верховного суда

Верховный суд России снял с выборов депутатов Госдумы кандидата от Российской партии свободы и справедливости, бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Его регистрация отменена. Таким образом, удовлетворен иск ИЦК РФ. Административные иски комиссия направила в суд 26 августа против семи кандидатов в депутаты, сообщает РИА "Новости".

Помимо Потапенко претензии возникли к шести кандидатам от Партии роста из-за незадекларированных иностранных активов.

Дмитрий Потапенко при регистрации задекларировал доход 6,36 млн руб., но не указал никаких ценных бумаг.

Ранее ВС и его апелляционная коллегия отказались отменить решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ Павла Груддинина с тем же основанием – иностранные активы. Правда, у Грудинина их обнаружила Генпрокуратура.