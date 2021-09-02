02 Сентября 2021
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Политика В России
Дмитрий Потапенко (2017) | Фото: Накануне.RU

Бизнесмена Потапенко сошел с предвыборной гонки по решению Верховного суда

Верховный суд России снял с выборов депутатов Госдумы кандидата от Российской партии свободы и справедливости, бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Его регистрация отменена. Таким образом, удовлетворен иск ИЦК РФ. Административные иски комиссия направила в суд 26 августа против семи кандидатов в депутаты, сообщает РИА "Новости".

Помимо Потапенко претензии возникли к шести кандидатам от Партии роста из-за незадекларированных иностранных активов.

Дмитрий Потапенко при регистрации задекларировал доход 6,36 млн руб., но не указал никаких ценных бумаг.

Ранее ВС и его апелляционная коллегия отказались отменить решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ Павла Груддинина с тем же основанием – иностранные активы. Правда, у Грудинина их обнаружила Генпрокуратура.

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Теги: выборы, Госдума, ЦИК РФ



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Ранее 26.08.2021 14:57 Мск ЦИК попросит Верховный суд отозвать регистрацию семи кандидатов в депутаты Госдумы


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