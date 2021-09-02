02 Сентября 2021
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Экономика В России
работа, безработица, занятость, куда пойти работать (2016) | Фото: saroblnews.ru

Росстат: безработица снизилась до 4,5%

В России зафиксировано снижение безработицы до 4,5%.

Это лучший показатель с сентября 2019 года. Как сообщили Накануне.RU в Росстате, ВВП России в первом полугодии увеличился на 4,8% в годовом выражении, что лучше прогноза Минэкономики (4,6%).

Рост зарплат в реальном выражении вырос с 3,3% в мае до 4,9% в июне в годовом выражении. В номинальном выражении средняя зарплата в июне составила 58 тыс. 782 руб. - на 11,7% больше, чем в июне прошлого года.

Номинальный объем инвестиций за шесть месяцев текущего года составил 7,8 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики РФ до 4,4% за год, но ухудшил прогноз роста в 2022 году до 3,1%.

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Теги: Росстат, безработица



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Ранее 01.07.2021 04:02 Мск Росстат: в России снизилась безработица


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