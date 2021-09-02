Новак: Цена на топливо с наступлением осени будет "еще более нормальной"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России цена на топливо с наступлением осени будет "еще более нормальной".

По его словам, это связано со снижением экспорта бензина почти до нуля без введения запрета. Новак не видит рисков повышения цен на топливо. "…Наоборот, видим тенденцию к восстановлению рынка", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что власти достигли договоренности с основным экспортером бензина "Сургутнефтегазом" о поставках всего объема на внутренний рынок, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на встрече с участниками рынка 10 августа зампредседателя Правительства РФ Александр Новак не исключил новых ограничений на топливном рынке для стабилизации цен. При этом более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации, подчеркнул он.

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