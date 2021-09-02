Теперь официально: ФБК Навального прекратил существование

Фонд борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена), который был основан российским оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа.

Говорится в материалах Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы.

В июне текущего года Мосгорсуд признал экстремистскими ФБК, Фонд защиты прав граждан (внесен в реестр иноагентов) и штабы Навального. Суд постановил ликвидировать фонды и прекратить деятельность штабов.

Напомним, Навальный находится в колонии. В феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.