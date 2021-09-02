02 Сентября 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Годовая инфляция в РФ "разогналась" до пятилетнего максимума

Потребительские цены в России с 24 по 30 августа увеличились на 0,09% против 0,1% в прошлом периоде.

По оценке Минэкономики, инфляция в годовом выражении составила 6,79%, что стало максимумом с августа 2016 года.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, за прошлую неделю больше всего подорожали печенье и консервы фруктово-ягодные для детского питания (0,6%). Также выросли цены на свинину (0,5%), сливочное масло и маргарин (0,4%). Куры, подсолнечное масло и сахар подорожали на 0,1%.

Стали дешевле куриные яйца (на 0,5%), плодоовощная продукция (на 0,9%).

Текущий прогноз Минэка предполагает, что инфляция в текущем году составит 4,3%. Глава ведомства Максим Решетников говорил, что прогноз может быть повышен до 5% и выше. Впрочем, и такая цифра кажется оптимистичной, потому что позади уже большая часть года, а инфляция продолжает превышать 6%.

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Теги: инфляция, цены, Росстат



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Ранее 26.08.2021 09:02 Мск За последнюю неделю инфляция в годовом выражении выросла до 6,68%


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