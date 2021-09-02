02 Сентября 2021
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Образование Краснодарский край
бассейн (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый плавательный бассейн открыли в Кореновске в День знаний

Прошедший День знаний в Краснодарском крае был насыщен радостными событиями. Принял воспитанников отремонтированный после подтопления детский сад «Тополек» в Туапсинском районе, запустили первую в регионе «Школу фермера», в рамках национального проекта «Образование» открыли третий на Кубани «IT-куб», а в Кореновске открыли новый корпус школы на 550 мест в смену и плавательный бассейн.

В торжественной церемонии открытия плавательного бассейна приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Это уже третий объект спортивного города в районе. Рядом уже построили ледовый дворец и воздухоопорный комплекс. В них 11 видами спорта занимаются более 640 человек. В ближайшее время появится гребная база.

В открывшемся бассейне смогут одновременно тренироваться до 45 человек.

бассейн(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Если мы хотим, чтобы молодые люди вели здоровый образ жизни, то должны обеспечить их современными площадками и комплексами. Особенно радует, что не только большие, но и малые наши города прирастают такими объектами. Здесь смогут заниматься спортом все желающие. Будут проходить занятия и для школьников. В здании есть бассейн, тренажерный зал с кардио-зоной, медицинские и массажные кабинеты", – сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, бассейн построили в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Чаша бассейна рассчитана на шесть дорожек глубиной от 1,2 до 1,8 метров и длинной 25 метров. Ее оборудовали системой обеззараживания воды и температурными датчиками.

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Теги: вениамин кондратьев, плавательный бассейн, кореновск , спорт



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