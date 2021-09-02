ФСИН заинтересовалось видео с избиением заключенного

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области инициировало проверку после публикации видеозаписи, на которой сотрудники колонии вместе с бойцом спецназа избивают заключенного.

Видео появилось на сайте проекта против пыток в России Gulagu.net. По предварительным данным, запись сделана на личный видеорегистратор сотрудника ФСИН, а события происходили в 2015–2016 годах в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Как следует из записи, заключенный во время избиения закован в наручники. При этом один из сотрудников колонии пытается снять с него трусы, а боец угрожает вырвать кадык, сообщает "Коммерсант".

В июле 2018 года в "Новой газете" было опубликовано видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров. Позже в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

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