02 Сентября 2021
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Сборная России по футболу (2021) | Фото: официальный твиттер сборной России по футболу

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Карпина

Сборная России по футболу дома сыграла вничью со сборной Хорватии в игре отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счётом 0:0. Отметим, что матч стал первым для национальной команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

После четырёх туров Россия и Хорватия имеют по 7 очков и занимают первые два места в группе H.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют со сборной Кипра. Игра состоится 4 сентября.

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Теги: Сборная России по футболу, Валерий Карпин, сборная Хорватии, отборочный матч, Чемпионат мира-2022



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