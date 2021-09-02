Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Карпина

Сборная России по футболу дома сыграла вничью со сборной Хорватии в игре отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счётом 0:0. Отметим, что матч стал первым для национальной команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Домашняя ничья с хорватами в первом матче сборной России под руководством Карпина!#РоссияХорватия | 🇷🇺 0:0 🇭🇷#НашиПарни pic.twitter.com/OasKuW7zWD — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021

После четырёх туров Россия и Хорватия имеют по 7 очков и занимают первые два места в группе H.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют со сборной Кипра. Игра состоится 4 сентября.