Депутат Коркин не появляется на заседаниях - срок давности по его делу истекает

В Свердловском областном суде вновь отложили рассмотрение апелляционных жалоб по делу депутата Законодательного собрания региона Александра Коркина. Народный избранник опять не пришел в суд.

Напомним, в июне Коркин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности, суд назначил ему один год ограничения свободы. Жалобу на этот вердикт подали как адвокат депутата, так и потерпевшая сторона.

Изначально апелляции должны были рассмотреть еще 18 августа, но Александр Коркин не явился на заседание, пояснив, что находится на больничном. В итоге процесс был отложен до 2 сентября.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня Коркин вновь не пришел, прислав вместо себя адвоката. Парламентарий опять сослался на заболевание. Суд делал запрос в больницу, где подтвердили, что депутат действительно нездоров.

Мать убитого Елена Титова заявила, что не понимает, что происходит: "Я проехала 800 километров, у меня приступы астмы. Но я здесь".

Супруга бизнесмена Вероника Титова назвала неявку обвиняемого "наглежом со стороны Саши Коркина". С ее слов, якобы, он лично говорил ей, что "ему ничего не будет".

"У меня нет слов. Получается, что убийцам у нас почет. У Коркина есть связи, он работает в заксобрании. Я не знаю, что нам теперь делать", - сказала она.

Адвокат Дмитрий Жикин уточнил, что срок давности по делу истекает 9 сентября.

Судебное заседание отложили на 6 сентября, чтобы дождаться выздоровления Коркина.

Своей вины по делу о смерти бизнесмена Сергея Титова свердловский депутат так и не признал.