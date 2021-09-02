02 Сентября 2021
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Андрей Трубецкой (2021) | Фото: Администрация Сургутского района

Уникальные кибер-классы открыли в Сургутском районе в День знаний

В трех поселениях Сургутского района в День знаний открылись новые кибер-классы. И теперь их количество в районе достигло семи, передает корреспондент Накануне.RU. Как отметил руководитель центра компьютерного спорта МАУ "РУСС" Артем Щепотьев, именно в Сургутском районе появились первые в России муниципальные тренировочные центры с программой спортивной подготовки жителей к кибер-спорту.

Новые площадки открылись в Русскинской, Локосово и Барсово, они дополнят четыре уже действующие: в Белом Яре, Солнечном, Лянторе и Федоровке. Все залы оснащены современным оборудованием для занятий, в которых не менее 10 человек могу проходить подготовку под руководством тренера по кибер-спорту. У организаторов уже есть план мероприятий, в котором смогут принять участие все желающие.

(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

"Кибер-спорт - это официально признанный в России вид спорта, он входит в реестр видов спорта, в котором есть несколько дисциплин, - рассказывает Щепотьев. - В основном он направлен на развитие интеллектуальных способностей ребенка, так как это интеллектуальный спорт, он задействует когнитивные функции мозга. Кроме того, кибер-спорт является педагогическим инструментом, который позволяет выстроить диалог между ребенком и взрослым в понятной для ребенка среде, на понятным ему языке".

кибер-спорт, класс, школа, компьютерный(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Кибер-спорт в Сургутском районе появился еще в 2017 году, когда проводился первый Кубок главы района Андрея Трубецкого, который и положил старт развитию компьютерного спорта. Это, в свою очередь, и послужило причиной создания тренировочных площадок.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

"Я, наверное, из другой эпохи, когда спортом занимались на ринге, в спортзале, на улице, но все меняется, все развивается, - отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - Я очень рад, что в наших поселениях детворе представлена возможность заниматься современными видами спорта. Кибер-спорт – это от слова "спорт". Да, он не совсем традиционный, каким был в мое время, но это новый вид спорта и глупо не принимать технический прогресс. Как говорят - вы либо можете стоять в стороне, либо принять участие и возглавил: мы пошли по второму пути. Поэтому мне отрадно, что во всех поселениях Сургутского района созданы все условия для того, чтобы люди могли развиваться, заниматься. Поэтому развивайтесь, занимаетесь, славьте себя и весь Сургутский район".

андрей трубецкой, сургутский район(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Также Андрей Трубецкой поздравил всех учащихся с Днем знаний. Он побывал на одной из линеек - в школе №1. В муниципалитете в первый класс в этом году отправились более двух тысяч малышей. Школы готовы к новому учебному периоду в обычном режиме без дистанционного обучения.

школа, первый звонок, ученики, 1 сентября(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"В этом году ровно 30 лет, как я закончил школу. Учился на Барсово. Мне уже 46, а я до сих пор радуюсь, что первого сентября иду в школу. А если серьезно, это очень волнительный день и для учителей, и для родителей, и для первоклассников. Их у нас в этом году в Сургутском районе более 2000 человек. Волнительно, потому что мы, несмотря сколько нам лет, помним первый звонок, первый урок, первого учителя, – сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: Администрация Сургутского района

По противоэпидемиологическим правилам организаторы избежали большого скопления людей. Линейки проводились в актовом зале для ребят по 2 класса. Родителей в здания школ пропускали только при предъявлении сертификатов вакцинации от коронавируса по заранее подготовленным спискам.

первый звонок, школа, 1 сентября, глобус, образование(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

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Теги: сургутский район, кибер-спорт, открытие, трубецкой,



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