КПРФ подвела предварительные итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Геннадий Зюганов на митинге против пенсионной реформы в Москве, 2 сентября 2018 года (2021) | Фото: Накануне.RU

КПРФ подвела предварительные итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке

Руководство КПРФ провело предварительную пресс-конференцию по итогам выборов. Результаты голосования в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже подсчитано большинство голосов, в партии оценивают как хорошие. Лидер партии Геннадий Зюганов обратил внимание на то, что в региональных центрах, где на участках было больше наблюдателей, процент голосов за КПРФ оказался выше, чем в сельской местности. Также глава КПРФ призвал власти соблюдать закон о выборах, чтобы не подрывать легитимность голосования и высказался о необходимости формирования левоцентристского правительства.

В Сахалинской области у Единой России 34%, КПРФ 29% в Южно-Сахалинске 33%, тогда как у ЕР только 27%. В Хабаровском крае около КПРФ 26%, у ЕР 24%,а у ЛДПР только 16%. По Хабаровску у КПРФ 25% против 22% у ЕР.

В Бурятии "Единая Россия" набрала 43%, у КПРФ — только 26%. В Улан-Удэ голоса распределились почти поровну: 32% и 30% соответственно.

В Алтайском крае у ЕР и КПРФ также примерно равные показатели 32% и 31%, в Барнауле примерно по 30%

В Приморском крае 39% и 25%, тогда как во Владивостоке у ЕР только 29%, а у КПРФ 32%.

В Новосибирской области, ЕР опережает КПРФ (36% против 25%), но в самом Новосибирске результаты оказались практически одинаковыми (29% и 28%).

Относительно данных. поступающих из западной части страны, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что они совершенно не коррелируют с сибирским и дальневосточным результатами.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: КПРФ выборы, Зюганов, Афонин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети