КПРФ подвела предварительные итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке

Руководство КПРФ провело предварительную пресс-конференцию по итогам выборов. Результаты голосования в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже подсчитано большинство голосов, в партии оценивают как хорошие. Лидер партии Геннадий Зюганов обратил внимание на то, что в региональных центрах, где на участках было больше наблюдателей, процент голосов за КПРФ оказался выше, чем в сельской местности. Также глава КПРФ призвал власти соблюдать закон о выборах, чтобы не подрывать легитимность голосования и высказался о необходимости формирования левоцентристского правительства.

В Сахалинской области у Единой России 34%, КПРФ 29% в Южно-Сахалинске 33%, тогда как у ЕР только 27%. В Хабаровском крае около КПРФ 26%, у ЕР 24%,а у ЛДПР только 16%. По Хабаровску у КПРФ 25% против 22% у ЕР.

В Бурятии "Единая Россия" набрала 43%, у КПРФ — только 26%. В Улан-Удэ голоса распределились почти поровну: 32% и 30% соответственно.

В Алтайском крае у ЕР и КПРФ также примерно равные показатели 32% и 31%, в Барнауле примерно по 30%

В Приморском крае 39% и 25%, тогда как во Владивостоке у ЕР только 29%, а у КПРФ 32%.

В Новосибирской области, ЕР опережает КПРФ (36% против 25%), но в самом Новосибирске результаты оказались практически одинаковыми (29% и 28%).

Относительно данных. поступающих из западной части страны, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что они совершенно не коррелируют с сибирским и дальневосточным результатами.