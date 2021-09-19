"Учителя не лежат на диванах": в школах выступили против идеи Памфиловой про выборы на каникулах

Учителя не поддерживают идею главы ЦИК Эллы Памфиловой сделать в октябре школьные каникулы, в которые можно проводить выборы.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Марина Балуева полагает, что выборы и подготовку к новой четверти будет трудно совместить.

"Это [идея Памфиловой] взгляд человека, который считает, что в каникулы в школе ничего не происходит: все отдыхают, а учителя лежат на диванах. Это совсем не так. Идет работа, идут педсоветы, совещания, методическая подготовка, учителя ходят на работу. Скорее всего, их [педагогов] будут принуждать работать на этих выборах, вместо своей работы по подготовке к учебному процессу. Это очень плохой прогноз. Они в каникулы будут загружены по двойной программе: должны будут отработать днем на выборах, а вечером готовиться к следующему семестру или к следующей четверти", - цитирует Балуеву радио "Говорит Москва".

Ранее Памфилова заявила, что ей не нравится, когда потоки учащихся и избирателей пересекаются в зданиях школ. Возможность отмены голосования в рабочий день она не рассматривает – по словам Памфиловой, "трехдневное голосование прижилось".