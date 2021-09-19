"Единая Россия" набирает более 70% по результатам экзит-полов в Крыму

По результатам опубликованных экзит-полов Крым пока становится лидером среди лояльных "Единой России" регионов. По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, за "ЕР" отдали голоса 70,78% избирателей республики, остальные партии не набирают и 10%: у КПРФ – 8,21%, ЛДПР – 6,74%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,81%, "Коммунисты России" – 2,72%, "Партия пенсионеров" – 2,49%. В Крыму наиболее низкий процент у новичка гонки – партии "Новые люди" (2,40%).