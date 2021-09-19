19 Сентября 2021
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Политика В России
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото: Накануне.RU

Первые данные ЦИК: в Госдуму проходят пять партий, у "ЕР" – 39%

Центризбирком опубликовал первые данные выборов в Госдуму по федеральному избирательному округу.

После обработки 9% бюллетеней "Единая Россия" набирает 38,68%, КПРФ – 25,11%, ЛДПР – 9,59%, "Новые люди" – 7,89%, "Справедливая Россия – За правду" – 6,66%. Остальные партии пока не преодолевают 5-процентный барьер.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году "ЕР" набрала 49,32%, КПРФ – 19,19%, ЛДПР – 11,67%, "СР" – 13,24%. При этом только половина депутатов избирается по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам.

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Теги: цик, итоги выборов, выборы в госдуму, единая россия



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