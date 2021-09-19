Эксперт: Власти могут получить в Хабаровском крае новый виток протестов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,64% голосов на выборах главы региона после обработки 60,42% протоколов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ. Явка оказалась рекордной за последние шесть лет, составив 42%. Чем обусловлена такая ситуация и может ли она привести к новым протестным акциям – своим экспертным мнением с Накануне.RU поделился политолог Павел Салин:

– Мы видим, что по всей стране с точки зрения явки административный ресурс тоже был мобилизован по максимуму - здесь и электронное голосование в Москве, и очереди в первые часы первого дня голосования по всей стране. Вроде бы, в Хабаровском крае до последнего времени это не применялось, но потом появились сведения, что и там все-таки административный ресурс применялся. Вопрос – в каких масштабах. Информация, которая появляется в открытых источниках, не позволяет эти масштабы оценить.

Поэтому тут возникает вопрос – а эта высокая явка – это следствие административной мобилизации? Тогда в других регионах на большей части территории страны эта высокая явка должна конвертироваться в высокий результат представителей власти, в том числе и Дегтярева. Или действительно административный ресурс широко не применялся, и тогда явка носит протестный характер. А если так, то люди голосовали против Дегтярева (неважно за кого).

Регион с широко развитой горизонтальной коммуникацией, и если действительно высокая явка обусловлена не административной мобилизацией, а протестным голосованием, то тогда люди в своих коммуникациях начнут выяснять, кто за кого голосовал, и выяснят, что официальные результаты сильно не совпадают с их картиной, и это может привести к определенному всплеску социальной напряженности. Поэтому тут основная интрига заключается в том, чем обусловлена такая высокая явка. Если административная мобилизация – тогда власти особо беспокоиться не о чем. Либо протестным голосованием – тогда возникают серьезные "ножницы", которые могут привести к новому витку социальной напряженности.