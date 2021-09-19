19 Сентября 2021
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Политика В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Итоговая явка на дистанционном голосовании превысила 92%

Опубликованы данные итоговой явки дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно проводилось в семи регионах и завершилось одновременно с закрытием традиционных участков в московском часовом поясе (20:00 мск).
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Максимальной явка оказалась в Москве – 96,5%. Сравнить эту цифру можно только с онлайн-голосованием по поправкам в Конституцию в прошлом году – 93,02%. Эта цифра содержит и явку по Нижегородской области – второму региону, который в прошлом году мог голосовать в электронном формате. В этом году Нижегородской области явка на ДЭГ составила 91,76%, ниже только в Севастополе – 89,64%. В остальных регионах – Ростовской, Курской, Ярославской и Мурманской областях – явка на онлайн-голосовании составила 92-94%.

Всего, по данным ЦИК, на ДЭГ в этих семи регионах заявлялись 2,6 млн избирателей, из них 2 млн – это Москва.

Глава электронной избирательной комиссии Илья Массух сообщил: "Дальше нам предстоит работа с поименными списками избирателей, фиксация проголосовавших, а также сбор ключа и расшифровка результатов. Это будет проходить в ближайший час, и дальше мы выйдем к вам с результатами голосования".

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Теги: итоговая явка, дистанционное голосование, выборы в госдуму



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