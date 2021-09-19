19 Сентября 2021
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Образование Свердловская область
учитель с учениками (2019) | Фото: Fotolia / Gpointstudio / РИА Новости

29 педагогов Среднего Урала получат премии в 200 000 рублей ко Дню учителя

Федеральное жюри, в которое входят эксперты в сфере образования, родители и общественные деятели, определили лучших педагогов Среднего Урала. В награду за профессиональные достижения 29 учителей региона получат премии в размере 200 тыс. рублей в свой профессиональный праздник.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, всего на участие в конкурсе заявку подали 106 преподавателей из 30 муниципалитетов, однако лучшими на всероссийском уровне признаны педагоги из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Асбеста, Березовского, Богдановича, ЗАТО Свободный, Лесного, Кушвы, Первоуральска, Сухого Лога, Тавды и Артинского городского округа. Среди победителей есть как учителя начальных классов, так и профильные преподаватели, в том числе и два педагога из сельских школ - из п. Баранчинский и с. Горный Щит.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области сообщал о конкурсе для педагогов. Те учителя, благодаря подготовке которых ученики смогли завоевать призовые места в олимпиадах, смогут получить достаточно высокую награду: за первое место – 270 тыс. руб., за второе – 220 тыс. руб. и за третье – 160 тыс. руб.

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Теги: день учителя, премия, педагоги



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