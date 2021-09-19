На Эльбрусе потерялся американец

На Эльбрусе, на высоте 4957 метров потерялся гражданин США. Об этом сообщает главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 16:35 19.09.2021 года в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступила информация от специалиста по взаимодействию с ФОИВ и международными организациями НЦУКС МЧС России о том, что они получили сигнал SOS по спутниковой системе, от потерявшегося гражданина США", - сообщили в ведомстве.

Сейчас поиском и спасением американца занимаются спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 4 человек и 1 единицы техники.