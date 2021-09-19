Глава Центризбиркома не смогла прокомментировать публикацию экзит-полов в Telegram-аккаунте "ЕР"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не смогла прокомментировать публикацию в официальном Telegram-канале "Единой России" данных экзит-полов. Канал публикует предварительные данные о результатах голосования со ссылкой на партийную информационную систему "Наблюдатель".

"Я не знаю об этом, не видела. Мне некогда смотреть прессу. Если поступят какие-то жалобы, будем разбираться. Нет сил, нет возможностей мониторить. На самом деле большая проблема в том, что у нас 11 часовых поясов. Экзит-полы по идее запрещены, но информация появляется. И ЦИК оказывается в сложной ситуации, потому что мы тоже вынуждены это делать (публиковать результаты), чтобы "левые данные" не приводили к заблуждению. Сложная проблема. Не знаю, что предпринять. Мы сами страдаем от той системы прозрачности, которую создали. Больше ничего сказать не могу", - заявила Памфилова.

Напомним, для СМИ публикация данных экзит-полов запрещена до закрытия всех избирательных участков, то есть до 21:00 по Москве.