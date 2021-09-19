19 Сентября 2021
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Политика Дальневосточный ФО
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Политолог: Нет никаких оснований доверять данным о победе Дегтярева

Нет никаких оснований доверять результатам врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборах, об этом заявил Накануне.RU политолог Аббас Галлямов.

"Такая высокая явка в сложившихся условиях может быть только протестной. Думаю, результат ему нарисуют. Для этого и "экзит-полы" озвучили. Это ориентир", - заявил он.

По его словам, теперь главная интрига заключается в том, выйдут ли хабаровчане на улицу. "Возможно, что выйдут, а возможно, что нет, в таких ситуациях люди могут деполитизироваться и просто перестают интересоваться", - считает эксперт.

Напомним, на выборах губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает по итогам обработки 33,33% бюллетеней 57,99% голосов. Явка оказалась рекордной за последние шесть лет, составив 42%.

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Теги: Михаил Дегтярев, Аббас Галлямов



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