19 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2005) | Фото: Накануне.ru

Эксперты назвали особенности выборной кампании в Югре

Завершившаяся в Югре выборная кампания, по мнению экспертов, имеют свои особенности. Например, в том или ином месте избиратели получают восемь бюллетеней, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам политолога Александра Безделова, среди особенностей – и разнообразный политический ландшафт в округе, и географические особенности региона, и большое количество малых коренных народов.

"У нас в регионе – большое количество стойбищ, где живут представители коренных народов, которые тоже имеют право голоса. К ним специально вылетают на вертолёте члены избирательной комиссии. Представьте себе стойбище, где живёт два человека, и к ним летит комиссия на вертолёте", - цитирует "Ugra-news" директора Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив "Югорский СоветникЪ", члена общественной палаты Югры Алексея Редькина.

Ранее в округе прошло досрочное голосование в труднодоступных и удаленных от помещений избирательных участков местностях. Благодаря этому своим избирательным правом смогли воспользоваться коренные малочисленные народы Севера, которые во время проведения осенних выборов находятся на родовых угодьях, стойбищах, занимаются сбором ягод и грибов, ведут традиционные промыслы. Кроме того, выборы в Югре проходят по широкому диапазону. На территории округа проходят выборы депутатов думы столицы автономного округа, парламентов девяти городских округов и четырёх муниципальных районов, пяти глав городских и сельских поселений, а также дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

В дни голосования избиратели Югры получают от шести до девяти избирательных бюллетеней. В муниципальных образованиях, на территории которых нет муниципальных выборов – шесть бюллетеней, в тех, где проходят местные кампании, – от семи до девять. Так, в Ханты-Мансийске из-за проведения выборов по смешанной избирательной системе избиратели получают восемь бюллетеней, напомнил профессор Югорского государственного университета Игорь Федулов.

"Восемь бюллетеней на руки – достаточно много. Избиратели должны перед голосованием проделать большую аналитическую работу и взвесить все "за" и "против". Я сегодня был на избирательном участке и наблюдал, как многие стоят в кабинках по четыре минуты. Люди в самом деле крепко задумываются и анализируют каждого кандидата", - добавил Федулов.

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Теги: выборы, Югра, Александр Безделов, Алексей Редькин, Игорь Федулов



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