Памфилова направит Зюганову обращение: коммунисты заваливают избиркомы "особыми мнениями"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова собирается направить обращение на имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на коммунистов, "заваливших" избиркомы "особыми мнениями".

Во время брифинга в ЦИКе она прочитала жалобу одного из председателей избиркома, в котором были такие слова: "два дня продержались, но сегодня начался трэш...представители КПРФ пошли в информационную атаку".

"Я уверена, что таких указаний со стороны руководства партии быть не могло, не знаю чьи это действия, или это провокация… Мы знаем эту технологию. Срочно направить Геннадию Андреевичу сообщение, пусть разберутся, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент. Пусть разбираются срочно", - сказала Памфилова.