В Югре восстановлены результаты голосования "на дому", ранее отменённые членами УИК

В избирательной комиссии Югры высказались о ситуации о признании недействительными бюллетеней с голосования "на дому" в посёлке Фёдоровский (Суругтский район), передаёт корреспондент Накануне.RU.

ТИК Сургутского района отменила решение участковой избирательной комиссии (УИК) №445 о признании недействительными избирательных бюллетеней из переносного ящика. Законных оснований для признания данных избирательных бюллетеней недействительными у членов УИК не было, так как процедура надомного голосования была проведена в соответствии с избирательным законодательством.

"УИК надлежало принять все необходимые меры для сохранения волеизъявления граждан, а не поддаваться на эмоциональные заявления муниципальных кандидатов. Бюллетени будут учтены при подсчете голосов избирателей", - уточнили в окружной комиссии.