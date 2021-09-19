В армии проголосовало более 99,8% служащих – Минобороны

Абсолютное большинство военных в России уже проголосовали на выборах в Госдуму. Явка составила 99,8% военного электората, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

Он отметил, что всего в выборах принимают участие более 1,25 млн военнослужащих и гражданских специалистов. По его словам, в основном голосование проходит по месту прописки, передает "Интерфакс".

"В настоящее время голосование в вооруженных силах практически завершено. На участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствуют наблюдатели. Замечаний от них не зафиксировано", — добавил он. Также Панков исключил возможность принуждения военных к голосованию.