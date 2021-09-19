45,15%: за два часа до окончания выборов в Госдуму явка все еще ниже, чем в 2016-м

Центральная избирательная комиссия России озвучила данные по явке на выборах депутатов Госдумы на 18 часов мск. За два часа до закрытия основной массы избирательных участков явка составляет 45,15%. Это все еще ниже, чем явка на однодневных выборах предыдущего созыва парламента – 47,9% (52,7 млн человек).

К текущему моменту закрылись участки во всей азиатской части страны, там начался подсчет голосов. По ряду округов на Дальнем Востоке уже есть предварительные данные.