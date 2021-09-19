В Верхотурье зафиксировали возможный вынос документов с избирательного участка

В Верхотурье камеры видеонаблюдения на избирательном участке №319 зафиксировали возможный вынос документов во второй день "трехдневного" голосования. Инцидент произошел вечером после закрытия участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения партии "Справедливая Россия - За правду", которое подало жалобу в областной избирком.

"Вынос документов был организован после закрытия избирательного участка в период с 22 час. 31 мин. до 22 час. 47 мин. группой лиц, а именно двумя членами участковой избирательной комиссии и представителем правоохранительных органов, дежурившим на данном участке", - говорится в жалобе.

Документы со стола члена УИК, на котором избиратели в течение двух дней голосования получали бюллетени, по данным партии, сложили в полиэтиленовый непрозрачный пакет.

"На видеозаписи очевидно и явно прослеживается сбор документов и письменных ручек с указанного стола, их помещение в пакет, выход членов УИК с данным пакетом из помещения для голосования в верхней одежде по окончании второго дня голосования", - заявляют в партии.

Напомним, ранее в Свердловской области неоднократно жаловались на скупщиков голосов, а на одном из участков в Екатеринбурге КОИБ показывал почти 200 "лишних" бюллетеней.