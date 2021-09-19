19 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
вынос документов с избирательного участка в Верхотурье (2021) | Фото: &quot;Справедливая Россия&quot; в Свердловской области

В Верхотурье зафиксировали возможный вынос документов с избирательного участка

В Верхотурье камеры видеонаблюдения на избирательном участке №319 зафиксировали возможный вынос документов во второй день "трехдневного" голосования. Инцидент произошел вечером после закрытия участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения партии "Справедливая Россия - За правду", которое подало жалобу в областной избирком.

"Вынос документов был организован после закрытия избирательного участка в период с 22 час. 31 мин. до 22 час. 47 мин. группой лиц, а именно двумя членами участковой избирательной комиссии и представителем правоохранительных органов, дежурившим на данном участке", - говорится в жалобе.

вынос документов с избирательного участка в Верхотурье(2021)|Фото: "Справедливая Россия" в Свердловской области

Документы со стола члена УИК, на котором избиратели в течение двух дней голосования получали бюллетени, по данным партии, сложили в полиэтиленовый непрозрачный пакет.

"На видеозаписи очевидно и явно прослеживается сбор документов и письменных ручек с указанного стола, их помещение в пакет, выход членов УИК с данным пакетом из помещения для голосования в верхней одежде по окончании второго дня голосования", - заявляют в партии.

Напомним, ранее в Свердловской области неоднократно жаловались на скупщиков голосов, а на одном из участков в Екатеринбурге КОИБ показывал почти 200 "лишних" бюллетеней.

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Теги: вынос документов, Верхотурье, избирательный участок, Справедливая Россия



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