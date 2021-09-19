Умерших москвичей включили в список голосующих на дому

В Москве в список голосующих на дому включили трех умерших граждан. Причем факт их смерти в УИКе выявили еще в первый день голосования, но из списка заявок не вычеркнули.

По данным проекта "Карта нарушений на выборах"* (*проект движения "Голос", признанного Минюстом РФ незарегистрированной организацией-иноагентом), в реестр заявлений о голосовании вне помещения для голосования (так называются стационарные участки) попали трое умерших москвичей. Причем один из них умре в июле, а второй – вообще зимой.

"Факт смерти трех избирателей был выявлен 17.09.2021 г. в ходе предварительного телефонного обзвона избирателей перед включением их в указанный реестр. Председатель УИК 869 и иные члены УИК были незамедлительно уведомлены о смерти трех избирателей, но председатель отказалась кого-либо исключать из реестра заявлений", - говорится в сообщении "Карты"*.

В Мосгоризбиркоме прокомментировали это сообщение так: "Установлено, что в реестре избирателей, голосующих на дому, были лица, умершие до 7 сентября 2021 года. После установления факта смерти в реестр были внесены специальные отметки. В выписках, с которыми комиссия обходит избирателей, эти лица отсутствуют. УИК предприняла все меры для того, чтобы исключить возможность "голосования" от имени умерших".