19 Сентября 2021
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заброшенное кладбище на Уктусе (2016) | Фото:https://www.facebook.com/profile.php?id=100001931443940&ref=ts&fref=ts

Умерших москвичей включили в список голосующих на дому

В Москве в список голосующих на дому включили трех умерших граждан. Причем факт их смерти в УИКе выявили еще в первый день голосования, но из списка заявок не вычеркнули.

По данным проекта "Карта нарушений на выборах"* (*проект движения "Голос", признанного Минюстом РФ незарегистрированной организацией-иноагентом), в реестр заявлений о голосовании вне помещения для голосования (так называются стационарные участки) попали трое умерших москвичей. Причем один из них умре в июле, а второй – вообще зимой.

"Факт смерти трех избирателей был выявлен 17.09.2021 г. в ходе предварительного телефонного обзвона избирателей перед включением их в указанный реестр. Председатель УИК 869 и иные члены УИК были незамедлительно уведомлены о смерти трех избирателей, но председатель отказалась кого-либо исключать из реестра заявлений", - говорится в сообщении "Карты"*.

В Мосгоризбиркоме прокомментировали это сообщение так: "Установлено, что в реестре избирателей, голосующих на дому, были лица, умершие до 7 сентября 2021 года. После установления факта смерти в реестр были внесены специальные отметки. В выписках, с которыми комиссия обходит избирателей, эти лица отсутствуют. УИК предприняла все меры для того, чтобы исключить возможность "голосования" от имени умерших".

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Теги: москва, мгик, выборы в госдуму, голосование на дому



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