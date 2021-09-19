ЦИК усложнил работу независимым аналитикам результатов выборов

Центральная избирательная комиссия России сделала крайне неудобным статистический анализ выборов, считают аналитики, которые как раз этим анализом и занимались.

"Вот это да! Чтобы сделать невозможным статистический анализ выборов, ЦИК специально сделал невозможным машинную обработку своего сайта. И сейчас речь не про капчу. Сейчас они специально придумали кучу шрифтов, которые бы отображали на экране буквы как цифры и случайным образом меняют эти комбинации! Т.е. то, что мы видим на экране, это не то, что есть в HTML. Пройдите по ссылке в первом комментарии и попробуйте скопировать цифры к себе в Excel. Увидите, что магическим образом они превратятся в набор символов", - написал на своей странице в Facebook основатель и совладелец ритейлера DNS Дмитрий Алексеев.

"Вообще это конечно крутое, довольно сложное решение, каких я ранее не встречал! Что только не сделаешь, чтобы усложнить наблюдение за выборами. PS. Этот "скрытый" режим включается для избранных выборов", - добавил предприниматель.

На новое явление на сайте ЦИКа обращает внимание и физик и исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин, которому как раз для анализа и требуется выгрузка данных с портала.

"Такого дна мы еще не пробивали. И, кажется, никто в мире тоже. Как заметил Дмитрий Алексеев, ЦИК поставил скремблер на отображение результатов выборов. Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое", - пишет Шпилькин.

"Раньше можно было программой пройтись все данные скачать и анализировать спокойно в эксельке. Потом добавили Капчу - вводить текст с картинки стало нужным чтобы каждую страничку по каждому ТИКу посмотреть. Но и там цифры отображались как цифры. Теперь и цифры не цифры, а буквы, В общем делают всё, чтобы откатиться назад к непрозрачности, когда уже всё было сделано и видеонаблюдение и статистика, А теперь вроде оно всё есть, но пользоваться этим практически невозможно", - разъясняет в комментариях у Шпилькина пользователь Максим Романовский.