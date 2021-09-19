На Среднем Урале закрылись избирательные участки. Итоговая явка превысила показатели прошлых выборов

По итогам трехдневного голосования в Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы и заксобрание явка избирателей составила 46-47%, что превышает аналогичные показатели за 2016 год, когда проголосовать решило 41% свердловчан. Об этом сообщили в областном избиркоме, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя избирательной комиссии региона Владимира Русинова, на первом месте по явке оказался ЗАТО Свободный - 71%. Далее Пелым - 69%, Волчанский район - 63% и Камышлов - 62%. Чкаловский, Железнодорожный, Октябрьский, Кировский районы, Верх-Исетский и Орджоникидзевский в Екатеринбурге составили 38%, 38,47%, 40%, 41%, 37,78% и 39,93% соответственно. 29 муниципалитетов вышли за порог в 50%.

Он также отметил, что в этом году явка значительно выше, чем в прошлый раз, в связи с продлением голосования до трех дней, а в covid-зонах члены избиркома посетили практически каждого избирателя - свой голос отдали 2 тыс. 167 человек.

В свою очередь свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что за два дня в ЦОН (центр общественного наблюдения) поступило 232 звонка и 99 сообщений в СМИ и социальных сетях. По итогам уполномоченный по правам человека лично зафиксировала 44 сообщения для дальнейшей передачи в полицию. Однако, несмотря на многочисленные обращения, каждое из которых было отработано, "острых звонков" с сообщениями о нарушениях не поступало, считает она. Более того, по словам Мерзляковой, регион "далек от серьезных нарушений в виде двойного дня в сейфах". При этом более 40 нарушений было зафиксировано после того, как партии-конкуренты писали заявления друг на друга.

Напомним, что свердловские отделения партий "Справедливая Россия - За правду", "Партия роста" и ряда других пожаловались на неизвестных, которые сорвали баннеры за несколько дней до выборов. В последние два дня реготделение партии КПРФ также несколько раз сообщало о неизвестных, которые якобы подкупали голоса у избирательных участков и распылили перцовый баллончик в свердловском штабе партии.