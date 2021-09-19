Элла Памфилова предложила сделать школьникам каникулы в октябре и в них проводить голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова озвучила свой вариант решения проблемы, когда голосование приходится на рабочий день, и избиратели пересекаются со школьниками (а в школах находится значительная часть УИКов).

По мнению Памфиловой, нужно предусмотреть в октябре каникулярную неделю в школах и проводить единый день голосования (даже если это три дня) во время каникул.

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю [прийти], <...> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", - цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее Памфилова выразила обеспокоенность пересечением потоков избирателей и школьников и анонсировала инициативу по изменению законодательства в этом вопросе. При этом в Минпросвещения не увидели ничего страшного в том, что у школьников были занятия параллельно с выборами. Там назвали "штатной" работу в пятницу, 17 сентября. Между тем, СМИ и родители в соцсетях сообщали, что детей классами отправляли на массовые мероприятия, вроде посещения театров и музеев, что не способствует безопасности в условиях пандемии и роста заболеваемости. В других школах проводили занятия на улице, хотя погода в ряде регионов страны тоже к этому уже не располагает.