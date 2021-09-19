В свердловском штабе КПРФ неизвестный распылил перцовый баллончик

Неизвестный в Екатеринбурге вошел в свердловский штаб КПРФ и распылил перцовый баллончик, после чего скрылся. Об этом сообщил лидер региональных коммунистов Александр Ивачев.

Как рассказал Накануне.RU сам депутат, неизвестным может быть один из тех, кто накануне бил стекла и прокалывал шины автомобилей у областного комитета.

"Пытаются, на мой взгляд, вывести из работы Центр контроля за выборами, который у нас в обкоме располагается. Делают это конкуренты, я в принципе прозрачно намекал, кто этим занимается, но во избежание преждевременных выводов, думаю, полиция разберется. Приехал наряд, сняли отпечатки пальцев, во всем разберутся и, надеюсь, найдут того, кто этим занимался", - рассказал Ивачев.

Он также отметил, что среди пострадавших оказались сотрудники охраны, однако повреждения "не смертельные".

Напомним, что сегодня сотрудники отдела полиции №13 в Екатеринбурге оперативно задержали группу лиц в красных манишках, так называемых "чкаловцев", якобы скупающих голоса в 12 избирательном округе на выборах в заксобрание Свердловской области. Ситуацию с группой лиц, работающих рядом с УИК два дня подряд освещал Александр Ивачев.