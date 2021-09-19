В Хабаровском крае Михаил Дегтярев лидирует при рекордной явке

Явка на выборах в хабаровском крае оказалась рекордной за последние шесть лет, составив 42%.

"Явка рекордная, если брать в сравнении с 2016 годом, на выборах депутатов Госдумы она составляла по округам - 38,4%. В 2018 году на выборах губернатора в первом туре проголосовало 36%. В 2019 на выборах в Госдуму проголосовали 34%. Сейчас мы видим - 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам. Это говорит о том, что у людей было большое желание высказаться", - рассказал врио главы края Михаил Дегтярев.

Похоже, его пребывание в ранге временно исполняющего обязанности подходит к концу — по данным экзит-полов, проведённых Фондом "Общественное мнение", Дегтярева поддержали 61,6% избирателей. Его ближайший конкурент Марина Ким отстаёт с большим отрывом — у неё только 24,4%. Владимира Парфенова и Бабека Мамедова поддержали лишь 8,2% и 3,2% избирателей соответственно.