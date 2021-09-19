Явка в Москве: выше 2016-го, но ниже 2011, 2007 и 2003

Явка на выборах депутатов Госдумы в Москве к 17 часам третьего дня голосования составила 43,11%. Это значительно больше, чем в 2016-м году, когда в столице была зафиксирована самая низкая явка с начала XXI века.

Во многом рост явки объясняется введением дистанционного электронного голосования. На ДЭГ записалось около 2 млн москвичей, и в третий день голосования явка на нем оказалась рекордной 93,3% - это больше, чем в прошлом году на голосовании по поправкам в Конституцию (93,02%).

В 2016-м году явка в Москве не превысила 30%, а к 18 часам еще составляла 28,62%. "Этот показатель ниже, чем показатели на выборах в Госдуму в столице в XXI веке по состоянию на 18.00. В 2011 г. на 18.00 явка составила 50,03%, в 2007 г. - 51,33%, в 2003 г. - 50,99%", - сообщали тогда в Мосгоризбиркоме.